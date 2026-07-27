Javier Milei acusa a México de campaña: Sheinbaum responde

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos realizados por el mandatario argentino, Javier Milei, quien afirmó que los gobiernos de México y Brasil estarían detrás de una campaña dirigida contra Argentina.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal rechazó esa versión y aseguró que el Gobierno de México no promueve acciones de ese tipo contra ninguna nación ni contra sus administraciones.

La mandataria calificó las acusaciones como falsas y enfatizó que la política exterior mexicana mantiene una postura de respeto hacia otros Estados, sin intervenir en asuntos que correspondan a sus gobiernos.

"Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo", declaró Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Respuesta a las acusaciones de Milei

Al responder a los cuestionamientos sobre las declaraciones de Javier Milei, Sheinbaum sostuvo que la administración federal mantiene una línea de actuación basada en los principios históricos de la política exterior mexicana.

La presidenta señaló que, a diferencia de las acusaciones formuladas por el mandatario argentino, su gobierno no participa en campañas dirigidas contra otras naciones ni busca influir en la política interna de otros países.