Dafne Zapata: SEP aclara que no hay escuelas militarizadas en Tamaulipas

La muerte de la estudiante Dafne Zapata en Tamaulipas volvió a colocar bajo la lupa las prácticas de disciplina extrema y las llamadas novatadas dentro de algunos planteles educativos. En este contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que ningún esquema de educación militarizada está permitido en las escuelas del país.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, informó que la institución envió un oficio a las autoridades educativas de las entidades federativas para recordar el marco jurídico vigente y dejar en claro que este tipo de modalidades es incompatible con la legislación mexicana. La autoridad educativa explicó que ni la propia SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan modelos de enseñanza militarizados para la educación básica, por lo que cualquier práctica de esta naturaleza contraviene las disposiciones establecidas en la Constitución y en la legislación educativa. "No está autorizada por la ley ningún tipo de educación militarizada; ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autoriza este tipo de modalidades," señaló el titular de la SEP, Mario Delgado.

Acciones de la autoridad

La SEP precisó que corresponde a las autoridades educativas estatales otorgar las autorizaciones para el funcionamiento de los centros escolares. Por ello, la dependencia federal envió un comunicado formal para reiterar que los modelos de enseñanza con características militarizadas no son compatibles con los principios del sistema educativo nacional.

De acuerdo con la dependencia, el documento recuerda que las instituciones de educación básica deben apegarse a los objetivos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Educación, los cuales priorizan el desarrollo integral del alumnado.