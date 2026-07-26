Estrella N detenida en Ciudad Madero por feminicidio de Dafne Zapata

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Estrella N, alias Estrellita, quien es señalada como la tercera implicada en el feminicidio de la joven Dafne Zapata Quintos, ocurrido en una academia militarizada de Ciudad Madero. El arresto se concretó durante los primeros minutos de este domingo 26 de julio de 2026, luego de que la imputada fuera localizada oculta en un domicilio de dicho municipio, quedando inmediatamente a disposición de un Juez de Control para definir su situación jurídica, sumándose así a la previa captura del director del plantel, Jorge N.

Dentro de la institución, Estrella N se desempeñaba como encargada general de la escuela y tenía bajo su responsabilidad directa el cuidado de las adolescentes internas. Exalumnos del lugar han señalado que sus métodos de disciplina eran violentos, incluyendo humillaciones, agresiones físicas y castigos severos como baños con agua helada, incluso en días gélidos. Además, fungía como el enlace administrativo con los padres de familia para la gestión de colegiaturas que rondaban los 50,000 pesos mensuales, tarifa con la que presuntamente se garantizaba alimentación y cuidados especializados para la formación de los alumnos.

El caso salió a la luz tras una serie de llamadas contradictorias que la detenida realizó a la madre de la víctima, Alejandra Quintos. En un principio, "Estrellita" le pidió que acudiera al campamento, pero minutos después se retractó y le indicó que cancelara el viaje. Posteriormente, volvió a comunicarse para informarle que Dafne se había desvanecido en la regadera y que ya no presentaba signos vitales, escuchándose gritos y llanto antes de que la llamada se cortara de manera abrupta.

Previamente, la propia imputada había intentado calmar a la madre asegurándole que la situación estaba bajo control y que había tenido que bañar a la estudiante porque supuestamente había vomitado. Sin embargo, horas antes del trágico desenlace, Dafne logró enviar un video a su mamá en el que se le veía con visibles golpes en el rostro, confesando una supuesta caída y pidiéndole que no difundiera las imágenes.