Claudia Sheinbaum rechaza denuncia del PAN contra AMLO en conferencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó este lunes a la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum cuestionó la credibilidad de la acción promovida por el partido opositor y respondió con una pregunta retórica: "¿Quién les cree? Nadie".

Sheinbaum señaló que la denuncia carece de sustento político ante la opinión pública y afirmó que quienes la impulsan mantienen una postura contradictoria respecto a los temas de seguridad y combate al crimen organizado.

"No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas", expresó la titular del Ejecutivo federal al referirse a los gobiernos encabezados por el PAN durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

La presidenta añadió que la denuncia "no cala" y sostuvo que Acción Nacional no tiene credibilidad para formular acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.