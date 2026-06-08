Martí Batres responde a la CNTE sobre la Ley 2007 del ISSSTE y pensiones

El debate sobre el futuro de las pensiones de los trabajadores del Estado volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama, respondió a una de las principales exigencias planteadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La organización magisterial ha solicitado en diversas ocasiones la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, argumentando que dicha reforma modificó de manera profunda el sistema pensionario de los trabajadores afiliados al instituto.

El funcionario explicó que los recursos acumulados en las cuentas individuales pertenecen legalmente a cada trabajador, por lo que el Estado no puede disponer de ellos para reconstruir un modelo anterior.

¿Por qué el gobierno descarta abrogar la Ley del ISSSTE de 2007?

Durante su exposición, Martí Batres detalló que la principal dificultad radica en la estructura financiera creada tras la reforma impulsada en 2007. De acuerdo con el funcionario, las cuentas individuales administradas actualmente cuentan con titulares específicos, por lo que los recursos depositados no pueden ser trasladados de manera automática a un esquema diferente. 'El Estado no puede tomar las cuentas individuales que actualmente existen porque cada una de ellas tiene un titular'.

Además, señaló que regresar al antiguo sistema solidario requeriría una inversión extraordinaria que actualmente resulta difícil de asumir. 'El Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir un nuevo esquema solidario'. La declaración llega en medio de las movilizaciones y protestas de sectores magisteriales que consideran insuficientes las condiciones actuales para garantizar una jubilación adecuada.

¿Qué cambió con la reforma pensionaria de 2007?

Según explicó Batres, la reforma aprobada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón transformó por completo el modelo de retiro para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Antes de esa modificación, el sistema funcionaba bajo un esquema solidario intergeneracional, donde las aportaciones de los trabajadores activos contribuían al pago de las pensiones de quienes ya estaban retirados. La reforma sustituyó ese modelo por cuentas individuales administradas mediante instituciones especializadas en ahorro para el retiro. Como resultado, cada trabajador comenzó a acumular recursos en una cuenta propia destinada a financiar su futura pensión.

Batres reconoció que este cambio ha generado inquietud entre docentes y servidores públicos, especialmente ante la posibilidad de recibir pensiones menores a las esperadas al finalizar su vida laboral.

La propuesta: una aseguradora pública para las pensiones

Ante la imposibilidad de regresar al esquema anterior, el director del ISSSTE planteó una alternativa enfocada en ampliar la participación del Estado dentro del sistema pensionario. La propuesta consiste en crear una aseguradora pública que permita a los trabajadores contar con una opción estatal para administrar el pago de sus pensiones al momento de jubilarse. Actualmente, quienes concluyen su etapa laboral pueden elegir entre diversas aseguradoras privadas para gestionar el cobro de su retiro. Sin embargo, no existe una institución pública que ofrezca ese servicio específico. 'Lo que planteamos es que pueda haber una aseguradora pública para que el trabajador pueda elegir Afore pública y aseguradora pública'. La iniciativa busca ampliar las opciones disponibles y reducir la dependencia de empresas privadas dentro del proceso de retiro.

PensionISSSTE, el modelo que buscan fortalecer

Otro de los puntos destacados por Batres fue el papel que desempeña actualmente PensionISSSTE. El funcionario recordó que se trata de la única administradora pública de fondos para el retiro que opera dentro del sistema mexicano. Entre sus características, destacó que maneja una de las comisiones más bajas del mercado y cuenta con un esquema de distribución de beneficios entre los trabajadores afiliados. Según explicó, este mecanismo permite devolver parte de los recursos obtenidos por la institución, beneficiando principalmente a quienes poseen menores niveles de ahorro. Asimismo, señaló que una futura aseguradora pública tendría un modelo sin fines de lucro, lo que podría traducirse en menores costos operativos para los pensionados.

Las preocupaciones del magisterio sobre el retiro

Las discusiones sobre pensiones han sido uno de los temas centrales en las negociaciones entre autoridades y organizaciones magisteriales. Entre las principales preocupaciones expresadas por diversos sectores docentes se encuentran: · El monto de las futuras pensiones. · Las condiciones para la jubilación. · El funcionamiento de las cuentas individuales. · Los rendimientos generados por los ahorros para el retiro. · La participación de instituciones privadas en el sistema. La CNTE ha insistido en que es necesario replantear aspectos fundamentales del modelo pensionario vigente, mientras que las autoridades sostienen que los cambios deben realizarse dentro de los límites financieros y legales actuales.

Datos curiosos sobre el sistema de pensiones del ISSSTE

· La reforma del ISSSTE de 2007 modificó el esquema pensionario de millones de trabajadores del Estado. · PensionISSSTE es la única administradora pública de fondos para el retiro en México. · El sistema actual opera principalmente mediante cuentas individuales vinculadas a cada trabajador. · Según datos presentados por el ISSSTE, regresar al esquema solidario requeriría recursos equivalentes a más de 7 billones de pesos. · Las pensiones de maestros y trabajadores del sector público siguen siendo uno de los temas más debatidos dentro de las mesas de negociación entre autoridades y organizaciones sindicales.