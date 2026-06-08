Frase de Samuel García sobre el Mundial 2026 desata ola de críticas y memes en redes sociales

A pocos días del inicio del Mundial de 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, volvió a generar conversación en el ámbito público tras afirmar que la entidad entrará en “modo party” con motivo de la celebración del torneo.

La declaración fue realizada al referirse al entusiasmo que existe por la llegada de la Copa del Mundo a Monterrey, ciudad que albergará varios encuentros de la competencia internacional. Sin embargo, el comentario no pasó desapercibido y rápidamente provocó reacciones en redes sociales.

Usuarios de distintas plataformas cuestionaron las palabras del mandatario y señalaron que la administración estatal ha sido percibida por algunos sectores como demasiado enfocada en eventos, espectáculos y acciones de promoción mediática. Como resultado, numerosos comentarios y memes comenzaron a circular utilizando la misma expresión de “modo party”, sugiriendo que el estado ha permanecido bajo esa dinámica durante años.

Reacciones en redes sociales

La frase pronunciada por Samuel García continúa generando comentarios en el entorno digital y se suma a otras declaraciones que han mantenido al gobernador en el centro de la conversación pública.

Preparativos para el Mundial

La controversia surge además en un contexto marcado por otro debate relacionado con los preparativos para el Mundial. En fechas recientes, habitantes de Monterrey denunciaron la colocación de vallas y estructuras que, de acuerdo con diversas versiones, tendrían como objetivo ocultar colonias populares y zonas con rezago urbano ubicadas cerca de rutas turísticas.

Estas acciones han generado inconformidad entre vecinos, quienes consideran que los recursos destinados a mejorar la imagen de la ciudad deberían enfocarse en atender las necesidades de las comunidades involucradas.