Samuel García entrará en "modo party" durante el Mundial

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que entrará en "modo party" hasta el mes de julio, al considerar que la entidad vivirá semanas históricas con la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Durante una intervención pública, el mandatario estatal afirmó que es momento de disfrutar la fiesta mundialista y aprovechar el impacto turístico, cultural y económico que generará el torneo en Monterrey, una de las sedes oficiales de la competencia.

"Vamos a entrar en modo party hasta julio", expresó García entre bromas, al destacar que la ciudad se convertirá en un punto de encuentro para aficionados de distintas partes del mundo.

El gobernador señaló que durante el Mundial habrá una amplia agenda de actividades relacionadas con el futbol, conciertos, eventos culturales y espacios de convivencia para los visitantes, con el objetivo de proyectar la imagen de Nuevo León a nivel internacional.

Incluso, en tono relajado, comentó que durante este periodo podría no responder llamadas telefónicas, al señalar que estará concentrado en las actividades vinculadas al evento deportivo.

Las declaraciones del mandatario han generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron el entusiasmo por la justa mundialista, mientras que otros consideraron que el gobierno estatal debe mantener atención permanente a los asuntos públicos.

Monterrey se prepara para recibir miles de aficionados durante el torneo, en lo que autoridades y organizadores consideran una de las mayores oportunidades de promoción turística y económica en la historia reciente de la entidad.