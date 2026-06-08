Guerrero enfrenta tormenta tropical Boris y depresión Tres-E

Tormenta tropical Boris se fortalece frente a Guerrero y se forma la depresión tropical Tres-E en el Pacífico. El día de hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una depresión tropical evolucionó a la tormenta tropical Boris al sureste de Guerrero. Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció la formación de la depresión tropical Tres-E en el océano Pacífico.

La depresión tropical Dos-E se intensificó durante la madrugada de este lunes y evolucionó a la tormenta tropical Boris, fenómeno que mantiene condiciones para lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en diversas entidades del occidente y sur del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, durante la mañana de este lunes el centro de Boris se localizaba a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 125 kilómetros al sureste de Acapulco, en el estado de Guerrero.