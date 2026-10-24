Conductora muerde a policía en intento de evitar sanción

CIUDAD DE MÉXICO — Una conductora fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras agredir físicamente y morder en el brazo a un oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en un intento intempestivo por impedir que su vehículo fuera sancionado por violar el Reglamento de Tránsito de la capital.

Los hechos se registraron sobre la avenida Eduardo Molina, ubicada en la colonia Del Parque dentro de la alcaldía Venustiano Carranza, durante la implementación de un dispositivo de vialidad enfocado en recuperar espacios de circulación, agilizar el flujo vehicular y retirar unidades mal estacionadas o detenidas en sitios prohibidos.

Acciones de la autoridad

En el punto del operativo, los agentes de tránsito detectaron un automóvil compacto estacionado en doble fila, lo que generaba un obstáculo evidente para la movilidad de la zona. Ante la falta de acatamiento a las instrucciones iniciales emitidas a la conductora para retirar la unidad, los uniformados procedieron conforme al protocolo establecido para retirar una de las placas de circulación del vehículo como medida cautelar.

Al percatarse de que el oficial se disponía a retirar la lámina metálica de la unidad, la mujer descendió de forma violenta del automóvil, corrió hacia el elemento policiaco y se abalanzó sobre él, asestándole una mordida directa en el brazo con el objetivo de obligarlo a soltar la matrícula.

Detalles confirmados

Compañeros de la corporación intervinieron de inmediato para controlar la agresión, asegurar a la mujer y brindarle los primeros auxilios al oficial herido. Tras hacerle saber sus derechos constitucionales, la agresora fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se dio inicio a la carpeta de investigación para definir su situación jurídica por los delitos de lesiones y resistencia de particulares.