México marca su postura: Sheinbaum rechaza incursión militar de EE. UU.

La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse luego de que el presidente estadounidense Donald Trump planteara la posibilidad de enviar fuerzas militares a territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió con un mensaje firme: México seguirá diciendo "no" a cualquier intervención militar extranjera.

Durante declaraciones recientes, Sheinbaum reiteró que la cooperación con Estados Unidos es posible, pero siempre sin comprometer la soberanía del país. "Cooperación sí, subordinación o intervención, no", ha sido la línea que el gobierno mexicano ha repetido frente a las presiones provenientes de Washington.

La propuesta de Trump

El presidente estadounidense ha insistido en la idea de que fuerzas especiales o acciones militares de EE. UU. podrían ayudar a enfrentar a los cárteles de la droga que operan en México. Según reportes de medios internacionales, incluso se ha planteado la posibilidad de ataques o despliegues directos contra estas organizaciones, a las que Washington considera responsables del tráfico de drogas hacia su territorio.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico en la región, e incluso se discutió en foros internacionales enfocados en seguridad y crimen organizado en América.

Sin embargo, desde Palacio Nacional la respuesta ha sido constante: no se permitirá la presencia de tropas estadounidenses en México.

La respuesta de México: soberanía como "línea roja"

Para el gobierno mexicano, aceptar una incursión militar extranjera sería cruzar una línea histórica y política. Sheinbaum ha defendido que México es un país libre y soberano, capaz de enfrentar sus propios problemas de seguridad con cooperación internacional, pero sin intervención directa.

Además, la mandataria ha señalado que el problema del narcotráfico también tiene raíces en Estados Unidos. Por ejemplo, recordó que una gran parte de las armas utilizadas por los cárteles provienen del mercado estadounidense, lo que alimenta la violencia en México.

Un debate que va más allá de la seguridad

La discusión no solo gira en torno al combate al narcotráfico, sino también a la relación histórica entre ambos países. La posibilidad de que tropas estadounidenses operen en México despierta recuerdos de intervenciones pasadas y alimenta un fuerte debate político y social.

Mientras Washington insiste en intensificar la lucha contra los cárteles, el gobierno mexicano apuesta por cooperación bilateral, inteligencia y estrategias propias, sin abrir la puerta a operaciones militares extranjeras.