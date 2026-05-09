Secretaría de Marina desmantela laboratorio clandestino en México

CIUDAD DE MÉXICO — Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) propinaron un golpe a la estructura financiera y operativa del crimen organizado al localizar y desmantelar un laboratorio clandestino destinado a la fabricación de drogas sintéticas. De acuerdo con las investigaciones de inteligencia, el complejo estaba bajo el control de la facción delictiva conocida como "La Mayiza".

El operativo, realizado en el marco de las estrategias de seguridad nacional, permitió la inhabilitación de equipo especializado y el aseguramiento de precursores químicos de alta peligrosidad en una zona rural de difícil acceso.

El laboratorio estaba vinculado a la facción delictiva La Mayiza, liderada por Ismael Zambada.

Durante la incursión terrestre y aérea, los marinos hallaron reactores de grandes dimensiones, condensadores y diversos utensilios utilizados en el proceso de síntesis de metanfetaminas. Según el reporte oficial, el laboratorio tenía una capacidad de producción a gran escala, lo que representa una pérdida millonaria para la organización criminal.

Además del equipo de laboratorio, se decomisaron cientos de litros de sustancias químicas y diversos kilogramos de producto terminado que estaban listos para ser empaquetados y distribuidos. Tras asegurar el perímetro y recolectar las muestras para el peritaje correspondiente, el personal naval procedió a la destrucción por incineración de los materiales químicos y la infraestructura del sitio.

Durante el operativo, se aseguraron precursores químicos y equipo especializado para la producción de metanfetaminas.

Informes de inteligencia naval vinculan directamente esta instalación con la facción que lidera Ismael "El Mayo" Zambada, identificada en el ámbito criminal como "La Mayiza". Este grupo mantiene una disputa territorial en diversas regiones del país, y los laboratorios clandestinos constituyen su principal fuente de ingresos para financiar actividades ilícitas y estructuras de sicarios.

La Secretaría de Marina destacó que el hallazgo fue posible gracias a labores de gabinete y campo, así como a la vigilancia constante en zonas detectadas como rutas de trasiego y producción de sustancias ilícitas.

El desmantelamiento busca mitigar la oferta de drogas sintéticas en el mercado nacional e internacional.

Con el desmantelamiento de este centro de producción, las autoridades federales buscan mitigar la oferta de drogas sintéticas que se distribuyen tanto en el mercado nacional como hacia el extranjero. La Semar reiteró su compromiso de continuar con estas acciones para debilitar la capacidad operativa de los cárteles y reducir los índices de violencia asociados al narcotráfico.

Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas durante el operativo, ya que el sitio se encontraba abandonado al momento del arribo de las fuerzas federales, una táctica común empleada por los grupos delictivos para evitar capturas tras detectar la presencia de aeronaves oficiales.