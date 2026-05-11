Claudia Sheinbaum aclara propuesta de vacaciones escolares en México

La controversia por el posible adelanto de las vacaciones escolares en México escaló rápidamente. Lo que comenzó como un anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre prioridades, educación y política. En medio del ruido, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió aclarar algo clave: la propuesta no fue una idea improvisada del secretario Mario Delgado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el planteamiento para extender el periodo vacacional escolar fue resultado de un acuerdo unánime entre autoridades educativas estatales, y no una decisión individual del titular de la SEP. Según explicó, la propuesta surgió dentro del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde participan representantes de las 32 entidades del país.

¿Por qué quieren mover el calendario escolar?

El tema ha generado opiniones divididas porque el ajuste estaría relacionado principalmente con el impacto logístico del Mundial de Fútbol 2026, del cual México será una de las sedes, además de factores climáticos como las altas temperaturas registradas en varias regiones del país. La idea sería reorganizar el cierre del ciclo escolar para evitar complicaciones de movilidad, saturación urbana y riesgos por calor extremo.

Sin embargo, no todos están convencidos.

Padres de familia, docentes y especialistas han cuestionado si un evento deportivo debe influir en el calendario educativo nacional. Las críticas crecieron después de que algunos sectores interpretaran el anuncio como una reducción de tiempo efectivo en las aulas, algo especialmente sensible tras los rezagos educativos que dejó la pandemia.

Sheinbaum pone freno a la narrativa

Frente a la ola de cuestionamientos, Sheinbaum fue enfática: no existe todavía una decisión definitiva ni un calendario cerrado. Más bien, dijo, se trata de una propuesta que sigue analizándose para garantizar que los estudiantes no pierdan clases.

Con ello, la mandataria también pareció enviar un mensaje político: blindar a Mario Delgado ante las críticas. La presidenta insistió en que el secretario de Educación no actuó por cuenta propia, sino respaldado por las autoridades estatales y solicitudes provenientes incluso de docentes.

El verdadero debate: ¿educación o practicidad?

Más allá de la polémica política, el caso abrió una discusión más profunda: ¿debe adaptarse la educación a eventos extraordinarios como un Mundial, o mantenerse intacta como prioridad nacional?

Mientras algunos defienden la flexibilidad del sistema educativo frente a condiciones excepcionales, otros temen que decisiones de este tipo sienten precedentes donde factores externos terminen pesando más que el aprendizaje.

Por ahora, una cosa está clara: el calendario escolar todavía no está escrito en piedra, pero el debate ya está encendido.