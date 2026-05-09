IMSS reporta 231 mil nuevos empleos formales en México

CIUDAD DE MÉXICO — La economía mexicana registró la creación de 231 mil 527 empleos formales durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta cifra refleja una tendencia positiva en el mercado laboral nacional durante el periodo que comprende de enero a abril.

Con este incremento, el total de puestos de trabajo afiliados ante el IMSS alcanzó una cifra histórica, consolidando la recuperación del sector laboral en diversos sectores productivos del país.

Cifras del cuatrimestre y comportamiento mensual

El reporte estadístico detalla que, tan solo en el mes de abril, se integraron 84 mil 857 nuevos puestos, lo que representa un dinamismo sostenido en comparación con los meses previos del año. Del total de empleos creados en lo que va de 2026, la gran mayoría corresponden a plazas de carácter permanente, lo que sugiere una mayor estabilidad para los trabajadores.

Hasta el 30 de abril de 2026, el padrón de trabajadores asegurados en México se mantiene por encima de los 22 millones, una barrera que se ha mantenido constante gracias al impulso de la inversión y la actividad industrial.

Sectores con mayor crecimiento

El crecimiento del empleo formal ha sido impulsado principalmente por tres sectores económicos clave:

Transportes y comunicaciones: Este sector lideró la generación de vacantes debido al auge del comercio logístico.

Construcción: El desarrollo de proyectos de infraestructura pública y privada continúa demandando mano de obra intensiva.

Comercio: Las actividades comerciales mostraron un repunte significativo tras el primer trimestre del año.

Asimismo, entidades federativas como Quintana Roo, Querétaro y Nuevo León se posicionaron como los estados con los mayores incrementos anuales en términos porcentuales, beneficiados por el turismo y la relocalización de empresas (nearshoring).

Salario promedio alcanza nuevo nivel

Además del volumen de empleos, el IMSS informó que el salario base de cotización promedio alcanzó los 578 pesos diarios. Este monto representa un incremento nominal anual cercano al 10%, lo que, según el informe, mejora el poder adquisitivo de los trabajadores inscritos en el régimen formal.

A pesar de estos números positivos, analistas y organismos empresariales señalan que el reto principal para el resto del año sigue siendo la incorporación de más trabajadores que actualmente se encuentran en la informalidad, así como mantener el ritmo de crecimiento frente a las condiciones económicas globales.