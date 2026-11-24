El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las fuerzas federales mantendrán sus operaciones contra los grupos criminales que generan violencia en Sinaloa, sin favorecer ni excluir a ninguna organización. El anuncio acompañó la entrega de 104 vehículos para las policías estatal y municipal de Culiacán.

"Vamos a mantener la presencia federal y las operaciones contra los grupos criminales que generan violencia, sin distinción de organización o facción", sostuvo este martes. Harfuch señaló que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es continuar las acciones para recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses.

Las fuerzas federales mantendrán operaciones en Sinaloa

El funcionario explicó que la estrategia no termina con la captura de un objetivo. Aseguró que los patrullajes, la vigilancia y las labores de inteligencia se realizan de manera permanente y coordinada. Su visita ocurrió cuatro días después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", en Guasave.

Durante el acto se entregaron 57 unidades a la Policía Estatal y 47 a la corporación municipal de Culiacán. El equipamiento forma parte de un programa que contempla más de 200 vehículos, entre patrullas, motocicletas, cuatrimotos y unidades tácticas blindadas, para ampliar la capacidad operativa de las instituciones locales.

Entrega de vehículos a policías de Culiacán

Harfuch adelantó que la próxima semana continuará la entrega de vehículos blindados para las corporaciones de Culiacán y de equipamiento para la Policía Municipal de Mazatlán. Explicó que el propósito es mejorar la cobertura territorial, los tiempos de respuesta y las condiciones de protección del personal que atiende las emergencias.

El refuerzo también incluirá unidades Águila equipadas con drones y herramientas de vigilancia especializada. A ello se sumarán nuevos equipos de inteligencia para apoyar las investigaciones y la coordinación con las autoridades de Sinaloa. La incorporación tecnológica acompañará las tareas de patrullaje y prevención.

Proyecto de monitoreo en carreteras

En las carreteras, el proyecto del Centro de Monitoreo Carretero Federal prevé 240 puntos de vigilancia, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas. La infraestructura estará dirigida a los corredores Culiacán-Mazatlán y Mazatlán-Durango, con el objetivo de fortalecer la supervisión de vehículos y las labores de seguridad.

El secretario sostuvo que la presencia federal debe complementarse con policías locales profesionales, equipadas y capaces de responder a la población. También anunció visitas periódicas para revisar resultados y reuniones con distintos sectores de la sociedad sinaloense para escuchar inquietudes y propuestas sobre la estrategia.