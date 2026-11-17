CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes 17 de noviembre que sostendrá un breve encuentro bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante un enlace remoto desde territorio asiático transmitido en la conferencia matutina de Palacio Nacional —encabezada en su ausencia por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez—, la mandataria precisó que el acercamiento consistirá principalmente en un saludo protocolario entre ambos jefes de Estado.

La confirmación modifica su agenda inicial, ya que antes de partir hacia Asia la presidenta había señalado que no tenía programada una reunión formal con el mandatario estadounidense durante su participación en el foro multilateral.

¿Qué temas se abordarán en la reunión?

El diálogo con Trump tendrá lugar en un momento clave para la relación económica de América del Norte, marcado por las conversaciones comerciales entre México y Estados Unidos y los trabajos de revisión del tratado trilateral T-MEC, aunque Sheinbaum declinó adelantar los temas específicos que abordará durante el intercambio.

Previo a este anuncio, la jefa del Ejecutivo mexicano desarrolló una intensa agenda diplomática en Shenzhen que incluyó reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En su encuentro con Xi Jinping, en el que participaron integrantes de los gabinetes de ambas naciones, Sheinbaum destacó el interés de su gobierno por fortalecer los lazos bilaterales en áreas estratégicas como el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y el intercambio turístico.

Detalles de la agenda de Sheinbaum en Shenzhen

Por separado, ante líderes empresariales de la región Asia-Pacífico, la mandataria presentó los ejes del denominado Plan México, estrategia con la que busca atraer capital extranjero mediante proyectos de infraestructura, generación y transmisión de energía eléctrica, modernización portuaria y ampliación de redes carreteras.

Durante dicha exposición, Sheinbaum subrayó los indicadores macroeconómicos y los programas sociales implementados por su administración como pilares de estabilidad para las inversiones internacionales en territorio mexicano.

En la reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Mark Carney, ambos gobernantes evaluaron los avances del plan de acción conjunto entre México y Canadá, enfocándose en la cooperación económica, el flujo comercial y el crecimiento sostenido de las inversiones bilaterales.

La agenda oficial de la presidenta en Shenzhen contempla además un encuentro con el presidente de Vietnam y un recorrido por un hospital inteligente, actividad orientada a explorar esquemas de colaboración tecnológica aplicados al sector salud.