Diego Meléndez vinculado a proceso por multihomicidio en Atizapán

CIUDAD DE MÉXICO — Un juez de control del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de Diego Meléndez y Gerardo N por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, así como de miembros de su familia y una colaboradora del hogar, en un inmueble ubicado en Atizapán de Zaragoza.

Durante la audiencia celebrada en el distrito judicial de Tlalnepantla, la autoridad juzgadora ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para ambos imputados, estableciendo un plazo para el cierre de la investigación complementaria. Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señalan que el móvil del crimen se habría derivado de una disputa por una memoria USB que contenía las claves de acceso a aproximadamente 30 millones de dólares en criptomonedas.

Acciones de la autoridad

En el desarrollo de la sesión, la defensa de los acusados solicitó la incorporación de peritajes psicológicos y otras pruebas probatorias. Mientras avanza el proceso legal, las autoridades continúan reuniendo elementos para deslindar las responsabilidades penales correspondientes sobre el caso.