# Hallan cabeza humana frente al Ayuntamiento de Mazatlán; Harfuch anuncia visitas de supervisión a Sinaloa

El hallazgo de una cabeza humana frente al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, provocó la movilización de corporaciones de seguridad y coincidió con el anuncio de una serie de visitas de supervisión del Gabinete de Seguridad federal a la entidad.

Este martes 27 de octubre de 2026, las autoridades reportaron el hallazgo de una cabeza humana acompañada de una cartulina en el área de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán. Hasta el momento del reporte, los restos no habían sido identificados, aunque los primeros informes indicaban que correspondían a un hombre.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizarán visitas de supervisión durante esta semana.

El titular de Sedena acudirá este martes, mientras que los responsables de Semar y Seguridad realizarán sus respectivas visitas en días distintos, con el objetivo de ampliar la presencia del Gabinete de Seguridad y dar seguimiento a las tareas de cada institución.

De acuerdo con Harfuch, las visitas contemplan tres acciones principales:

- Supervisar los operativos de seguridad desplegados en Sinaloa

- Conocer las necesidades de las corporaciones policiales, tanto de la policía estatal como de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán

- Revisar las instalaciones del C4 y el terreno previsto para la construcción de un nuevo centro penitenciario

El funcionario explicó que estas actividades forman parte de una estrategia coordinada entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a las necesidades de seguridad en la entidad.

Las visitas se realizarán en un contexto de preocupación por la violencia en Sinaloa y los recientes hechos registrados en el sistema penitenciario de Mazatlán. Sin embargo, la información publicada no establece que el hallazgo frente al Ayuntamiento sea la causa directa de la agenda de supervisión anunciada por el Gabinete de Seguridad.