Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López: Relación y controversia

Claudia Sheinbaum afirmó que será la Fiscalía General de la República quien determine si Adán Augusto López debe declarar en el caso Bermúdez. La mandataria aseguró que no habrá impunidad, "sea militante de Morena o no".

Sheinbaum subrayó que lo más relevante hasta ahora es que ya existen detenidos vinculados a los hechos de violencia en Tabasco, lo que muestra avances en la investigación.

ADÁN AUGUSTO, ENTRE POLÍTICA Y CONTROVERSIA

La relación entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López es compleja. Aunque ambos pertenecen al mismo movimiento político encabezado por Andrés Manuel López Obrador, su cercanía no ha sido estrecha. En 2023 fueron rivales directos en la contienda interna de Morena para definir la candidatura presidencial. Mientras Sheinbaum obtuvo el primer lugar, López Hernández quedó en cuarto sitio.

El caso Bermúdez ha puesto de nuevo en el reflector al senador tabasqueño, pues fue él quien en 2019 designó a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco. Tras la captura de Bermúdez Requena, señalado por sus supuestos vínculos con el crimen organizado, surgieron dudas sobre la posible responsabilidad política de Adán Augusto.

LA DEFENSA DE SHEINBAUM

Pese a las especulaciones, Sheinbaum ha sido clara en señalar que no existe evidencia que incrimine directamente a Adán Augusto en las investigaciones. Explicó que el procedimiento corresponde únicamente a la Fiscalía: "La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones. Si establece algún cargo contra el senador, la situación es distinta; hasta ahora, no hay nada que lo señale".

Incluso destacó la cooperación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con las autoridades de Paraguay, donde Bermúdez permaneció oculto durante meses, así como el despliegue del Gabinete de Seguridad y las gestiones diplomáticas para lograr su traslado a México.

UN MENSAJE CONTRA LA IMPUNIDAD

El mensaje de Sheinbaum fue categórico: su gobierno no encubrirá a nadie. "Sea militante de Morena o no", afirmó en julio pasado, dejando claro que el compromiso con la justicia está por encima de cualquier vínculo político.

El caso se desarrolla en un contexto donde Estados Unidos exige mayor cooperación a México en materia de seguridad, lo que ha elevado la presión sobre las autoridades mexicanas para mostrar resultados contundentes contra la impunidad.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO BERMÚDEZ

· Hernán Bermúdez Requena fue detenido tras permanecer meses oculto en Paraguay, donde era buscado en conjunto por autoridades mexicanas y paraguayas.

· Fue designado en 2019 como secretario de Seguridad de Tabasco por Adán Augusto López, entonces gobernador.

· El grupo criminal con el que se le vincula, La Barredora, es considerado uno de los más violentos en la región sur del país.

· El caso ha generado tensión política porque coincide con la etapa inicial del gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca marcar distancia de cualquier señal de impunidad.

El futuro de Adán Augusto López en el caso Bermúdez dependerá únicamente de la FGR, que es la institución facultada para determinar si debe ser llamado a declarar. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de no encubrir a nadie, reforzando su discurso de cero tolerancia a la corrupción y al crimen organizado.