México alcanza nuevo máximo en reservas internacionales

CIUDAD DE MÉXICO – Las reservas internacionales de México han alcanzado un nuevo máximo histórico, situándose en 246,266 millones de dólares. Este récord, reportado por el Banco de México (Banxico), marca un hito en la salud financiera del país y refleja una acumulación de 17,277 millones de dólares en lo que va del año.

El notable incremento de las reservas internacionales de México se debe a una combinación de factores internos y externos. En la semana del 12 de septiembre, el crecimiento fue de 801 millones de dólares, impulsado por dos elementos clave: la venta de 34 millones de dólares del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) a Banxico, y un aumento de 767 millones de dólares atribuido a la valuación de activos internacionales.

Expertos financieros señalan que el incremento también está respaldado por el aumento en el precio de las materias primas, como el oro, que ha visto un crecimiento de 40.4% en 2025. Además, la solidez de las reservas internacionales se ha visto fortalecida por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar su tasa de interés y por el robusto desempeño de las exportaciones mexicanas.

Las reservas internacionales de México son sólidas y superan el estándar internacional recomendado, ya que son equivalentes a cuatro meses y medio de importaciones, un margen de seguridad superior a los tres meses requeridos por las normas globales. Este nivel de reservas permite al país contar con un colchón financiero significativo, capaz de hacer frente a shocks externos o a la volatilidad en los mercados. La acumulación constante de reservas no solo fortalece la economía nacional, sino que también genera confianza en los inversionistas extranjeros. El máximo histórico en las reservas es una señal positiva para el futuro económico de México.