México y China buscan fortalecer sus relaciones diplomáticas y económicas. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, en Shenzhen, donde ambos mandatarios expresaron su interés por impulsar una nueva etapa de colaboración entre sus naciones.

La reunión se llevó a cabo en la residencia oficial de Qilin, en el marco de las actividades relacionadas con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este viaje representa la primera visita de Sheinbaum a China desde que asumió la Presidencia y tiene como uno de sus principales objetivos ampliar las oportunidades comerciales para los productos mexicanos.

Durante el encuentro, Xi Jinping destacó la relación entre ambos países y manifestó su disposición para elevar el nivel de cooperación bilateral. El mandatario chino consideró que México y China comparten una posición relevante entre las naciones del Sur Global y que atraviesan momentos importantes para su desarrollo.

Sheinbaum, por su parte, calificó la visita como el comienzo de una nueva etapa en los vínculos entre ambos gobiernos. Entre los sectores que propuso fortalecer mencionó la ciencia, la innovación tecnológica, la agricultura, la manufactura, la inteligencia artificial y la administración de los recursos hídricos. También señaló oportunidades de colaboración en salud, educación, cultura y turismo.

Como parte de los gestos de acercamiento, la presidenta mexicana incluso solicitó a Xi Jinping la posibilidad de enviar un panda al zoológico de Chapultepec, en referencia a los 55 años de relaciones diplomáticas que México y China cumplirán el próximo año.

El acercamiento con China ocurre en medio de negociaciones con Estados Unidos

El encuentro entre Sheinbaum y Xi se desarrolla en un escenario de especial relevancia para la política comercial mexicana, debido a las conversaciones que mantiene México con Estados Unidos sobre las condiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Uno de los puntos centrales de estas negociaciones son las reglas de origen, que establecen qué mercancías pueden beneficiarse de las condiciones arancelarias contempladas en el acuerdo comercial.

Antes de su llegada a territorio chino, Sheinbaum había señalado que fortalecer la relación con Pekín no tendría por qué perjudicar las conversaciones con Washington. Además, adelantó que coincidiría brevemente con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cena de líderes de la APEC.

Aunque ambos mandatarios han mantenido comunicación telefónica frecuente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, todavía no han celebrado una reunión bilateral formal para abordar sus respectivas agendas.

Al ser cuestionada sobre si durante su conversación con Xi se abordó la relación comercial con Estados Unidos, la presidenta mexicana confirmó que el tema estuvo presente, aunque aclaró que el dirigente chino no realizó planteamientos específicos al respecto.

México busca ampliar sus exportaciones y equilibrar el comercio con China

Otro de los asuntos relevantes de la visita es el desequilibrio comercial entre México y China. De acuerdo con cifras del Banco de México, durante los primeros nueve meses de 2026, las importaciones mexicanas procedentes del país asiático alcanzaron aproximadamente 106.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones nacionales hacia ese mercado sumaron 11.100 millones.

Esta diferencia representó un déficit comercial de 94.878 millones de dólares, la cifra más elevada registrada para ese periodo.

A este panorama se suma la aplicación, desde enero, de aranceles de hasta 50% a determinados productos provenientes de países con los que México no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China. En marzo, el Ministerio de Comercio chino cuestionó estas disposiciones al considerar que obstaculizan el intercambio comercial y las inversiones.

Pese a las diferencias, la administración de Sheinbaum busca que los productos mexicanos encuentren mayores oportunidades en el mercado chino y, al mismo tiempo, facilitar el acceso del país a tecnología desarrollada en esa nación.

Sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha descartado que México tenga previsto negociar un tratado de libre comercio con China en el corto plazo.

Plan México, una apuesta para atraer inversiones

Previo a su encuentro con el presidente chino, Sheinbaum presentó el Plan México ante más de mil empresarios, iniciativa que describió como una estrategia nacional para aprovechar las capacidades productivas, los recursos y la ubicación geográfica del país.

El proyecto contempla, para el periodo de 2024 a 2030, inversiones públicas, privadas y mixtas en infraestructura por un monto de 432.000 millones de dólares.

Entre las obras destacadas se encuentra el Corredor Interoceánico, cuya infraestructura ferroviaria permite conectar el océano Pacífico con el golfo de México mediante el transporte de mercancías. La mandataria lo presentó como una alternativa que puede abrir nuevas posibilidades frente al canal de Panamá.

Durante su exposición, aseguró que México cuenta con condiciones para recibir inversiones y desarrollar proyectos con una perspectiva de largo plazo.

Canadá también fortalece sus contactos comerciales con Pekín

El acercamiento mexicano con China coincide con los movimientos diplomáticos y económicos de Canadá, otro integrante del TMEC que también busca ampliar sus vínculos con el gigante asiático.

En enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, visitó Pekín y acordó reducciones arancelarias para determinados productos. Posteriormente, Donald Trump advirtió que podría imponer impuestos de hasta 100% a las importaciones canadienses si Ottawa concretaba un acuerdo comercial con China.

Carney respondió que su Gobierno no tenía planes de negociar un tratado de libre comercio con Pekín. No obstante, los acuerdos arancelarios alcanzados comenzaron a aplicarse en marzo y permitieron establecer el ingreso anual de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos a Canadá, con un gravamen de 6,1%.

Antes de recibir a Sheinbaum, Xi Jinping también sostuvo conversaciones con el primer ministro canadiense. De acuerdo con la información oficial, ambos gobiernos acordaron profundizar la colaboración en áreas como comercio, energía, agricultura, finanzas y economía digital.

Asimismo, Pekín se comprometió a reducir los aranceles de productos que representan alrededor de 400 millones de dólares canadienses en exportaciones, entre ellos carne de cerdo congelada, pescado y mariscos.

Sheinbaum y Carney también tienen previsto reunirse en Shenzhen, en una jornada marcada por los esfuerzos de los tres socios del TMEC para fortalecer sus relaciones comerciales con China sin perder de vista sus compromisos económicos en Norteamérica.