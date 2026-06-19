Registro de celulares en México: ¿Qué datos se resguardan y qué riesgos existen?

El proceso de registro de líneas telefónicas en México ha puesto sobre la mesa una discusión cada vez más intensa sobre el manejo de datos personales y la seguridad de la información que entregan los usuarios a las empresas de telecomunicaciones.

De acuerdo con el abogado Teodoro Serralde, director de Consultores Jurídicos Serralde, el trámite implica más que la simple entrega de una identificación oficial, ya que en la práctica se recopila información sensible que queda en manos de los concesionarios.

¿Qué datos se exponen en el registro telefónico?

Durante el proceso, se exponen datos como:

- Rasgos físicos

- CURP

- Fecha de nacimiento

- Lugar de nacimiento

- Firma

- Domicilio

- Sexo

Las identificaciones suelen ser escaneadas de forma presencial o digital, lo que ha generado cuestionamientos sobre el resguardo de la información. Serralde señaló que esta práctica podría contravenir lineamientos que establecen que los concesionarios no deberían conservar documentos oficiales, lo que abre un debate sobre el destino final de los datos. "Con una identificación, sacan un crédito... Trato de ligar la parte de daño que se puede tener porque con esta identificación pues tienen tu firma, tienen tus rasgos físicos, pueden sacar un crédito en línea, pueden suplir tu identidad. O sea, es un tema muy delicado", advirtió el especialista.

Gobierno asegura que no resguardará los datos

En contraste con las preocupaciones expresadas por expertos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el Gobierno de México no almacenará la información recabada durante el proceso de registro de líneas telefónicas. De acuerdo con su postura, los datos estarán bajo responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones, por lo que pidió confianza a la población respecto al manejo de la información. Sin embargo, el debate continúa abierto debido a la percepción de riesgo que existe entre usuarios y especialistas en protección de datos.

Fecha límite y consecuencias del registro

El proceso de registro tiene como fecha límite el 29 de junio de 2026, y las autoridades han advertido que quienes no realicen el trámite podrían perder el acceso a servicios básicos asociados a su línea telefónica. Además, se ha informado que algunas plataformas digitales como Llave MX, el SAT o el IMSS podrían verse afectadas en caso de no cumplir con el registro correspondiente. Este escenario ha incrementado la presión para que los usuarios completen el proceso antes del cierre del plazo establecido.

El registro avanza a menos del 50%

La discusión también ha sido retomada por especialistas en transparencia y protección de datos como Norma Julieta del Río, excomisionada del INAI, quien ha señalado que el avance del registro ha sido limitado. De acuerdo con sus declaraciones, la vinculación de líneas telefónicas no ha superado el 50%, lo que refleja una baja participación ciudadana motivada principalmente por la desconfianza. "Se habla de que no se ha alcanzado el 50% de esta vinculación y esto obedece a una desconfianza", explicó.

Desconfianza ciudadana marca el debate

Uno de los factores centrales en este proceso ha sido la desconfianza de los usuarios hacia el manejo de sus datos personales, lo que ha frenado la adhesión al registro. Especialistas señalan que esta percepción está directamente relacionada con la falta de claridad sobre el uso, almacenamiento y protección de la información recopilada. El debate se mantiene abierto mientras autoridades, expertos y ciudadanos esperan cifras más precisas que permitan entender el impacto real de esta política en el país.