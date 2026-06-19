Morena niega vínculos con mexicano investigado por presunto atentado en la UFC

Morena emitió un posicionamiento oficial para desmentir cualquier relación con Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto responsable de planear y coordinar un atentado durante un evento de la UFC celebrado el pasado 14 de junio.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido afirmó que, tras realizar una revisión interna, no existe evidencia de que el acusado pertenezca a Morena. De acuerdo con la organización política, las áreas encargadas de la afiliación y de los mexicanos en el extranjero verificaron sus bases de datos sin encontrar registro alguno con ese nombre.

El partido aclara su posición

Asimismo, el partido señaló que la búsqueda también incluyó la consulta de los padrones del Instituto Nacional Electoral (INE), donde tampoco se localizó información que acreditara una relación formal entre Hermosillo Álvarez y el movimiento.

La aclaración surgió después de que comenzaran a circular imágenes y diversas versiones en redes sociales que intentaban vincular al señalado con Morena. Ante ello, la dirigencia sostuvo que la posesión de propaganda, materiales o referencias relacionadas con el partido no constituye una prueba de militancia ni representa una conexión institucional.

Reacción de Morena ante la desinformación

En su mensaje, Morena calificó como infundadas las afirmaciones que buscan establecer una relación entre el acusado y la organización sin presentar elementos verificables que la respalden.

El partido también aprovechó el comunicado para reiterar su condena a cualquier acto de violencia, así como a amenazas o ataques dirigidos contra personas, instituciones o gobiernos. En ese sentido, destacó que su actuación política se basa en mecanismos pacíficos, democráticos e institucionales.

Además, hizo un llamado a privilegiar la difusión de información confirmada y sustentada en hechos comprobables, con el fin de evitar la desinformación y la estigmatización derivadas de versiones no verificadas.

Continuación de las investigaciones

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos ocurridos durante el evento y esclarecer las responsabilidades correspondientes.