Presenta Josefina Rodríguez Zamora La Gran Escapada: descuentos en turismo

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el Gobierno de México presentó la segunda edición de La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo, una estrategia que busca incentivar los viajes dentro del país mediante descuentos, promociones y experiencias turísticas en distintas regiones. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que esta iniciativa forma parte de una visión impulsada desde el gobierno federal para fortalecer el turismo interno y ampliar la oferta de servicios disponibles para viajeros nacionales y extranjeros.

"Es una iniciativa de la Presidenta para generar un Buen Fin exclusivamente para el sector turístico", señaló la funcionaria durante su intervención.

La Gran Escapada busca activar el turismo nacional

La campaña se llevará a cabo del 18 al 21 de junio y contará con la participación de más de 6 mil 500 establecimientos distribuidos en las 32 entidades federativas del país, lo que representa un crecimiento respecto a la edición anterior.