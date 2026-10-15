Trabajadores del IMSS rechazan propuesta salarial; SNTSS buscará reabrir negociaciones

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) reconoció el rechazo mayoritario a la propuesta de revisión salarial para 2026, luego de la consulta realizada entre sus agremiados. Ante este resultado, su secretario general, Rafael Olivos, anunció que solicitarán reanudar las negociaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante un mensaje en video difundido la madrugada de este jueves 15 de octubre, poco después de las 2:30 horas, el dirigente sindical confirmó que la mayoría de quienes participaron decidió no respaldar el ofrecimiento económico presentado.

"Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial", expresó Olivos, sin proporcionar cifras específicas sobre el escrutinio.

El SNTSS solicitará revisar la propuesta económica

Tras conocerse la decisión de los trabajadores, el sindicato buscará regresar a la mesa de negociación con el IMSS para analizar nuevas alternativas que permitan mejorar las condiciones salariales de sus integrantes.

Olivos explicó que el propósito será revisar los planteamientos existentes y encontrar mejores condiciones para el personal de la institución. Asimismo, adelantó que la dirigencia dará a conocer posteriormente los avances que se obtengan durante las conversaciones con el organismo.

La propuesta sometida a votación contemplaba un aumento del 2.9 por ciento al tabulador salarial y un incremento del 3.9 por ciento en prestaciones. Sin embargo, la mayoría de los participantes manifestó su desacuerdo con estos porcentajes.

Consulta salarial 2026: el sindicato reconoce la decisión de sus agremiados

El secretario general señaló que el ejercicio se organizó para conocer directamente la postura de la base trabajadora sobre la revisión salarial correspondiente a 2026. En su mensaje, defendió la consulta como un mecanismo de participación democrática y transparente.

También recordó que la oferta económica derivó de las negociaciones con el IMSS y de los acuerdos establecidos durante el Congreso Nacional Ordinario del sindicato, celebrado el pasado 11 de septiembre en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El dirigente, quien también se desempeña como diputado suplente por Morena, sostuvo que la organización cumplió con el mandato aprobado en dicho encuentro al negociar la propuesta, pero consideró necesario permitir que los trabajadores expresaran directamente su postura.

Tras reconocer el resultado, aseguró que el sindicato respetará la decisión de sus integrantes y continuará con las gestiones correspondientes para revisar el ofrecimiento salarial.

Llaman a mantener la unidad sindical

Al concluir su mensaje, Olivos pidió a los trabajadores mantener la cohesión, el respeto y el compromiso durante esta etapa de negociación. Además, reiteró que la organización informará sobre los avances que se alcancen en las próximas reuniones con el IMSS.

El rechazo a la propuesta abre una nueva etapa de diálogo entre el sindicato y la institución, con el objetivo de revisar las condiciones económicas planteadas para el personal del Seguro Social.