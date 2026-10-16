¡Orgullo lagunero! Estudiantes de Torreón conquistan el oro en competencia mundial de robótica

El talento mexicano volvió a destacar en el escenario internacional gracias a un grupo de estudiantes del Colegio Cervantes de Torreón, quienes consiguieron importantes reconocimientos en el FIRST Global Challenge 2026, una competencia que reúne a jóvenes de distintos países para demostrar sus habilidades en robótica e innovación tecnológica.

Durante el encuentro, realizado en Corea del Sur, los representantes mexicanos obtuvieron la medalla de oro del Albert Einstein Award for First Global International Excellence, considerado uno de los galardones más importantes del certamen y entregado al equipo cuyo robot alcanzó el mejor desempeño.

A este logro se sumó una medalla de bronce, conseguida por alcanzar el tercer puntaje más alto de la competencia. Los estudiantes también recibieron por tercer año consecutivo los reconocimientos Video Storytelling Award y Social Media Challenge Award, consolidando su participación en el evento internacional.

Jóvenes laguneros ponen en alto a México

Los resultados fueron motivo de celebración para el Colegio Cervantes y para el alcalde de Torreón, quienes compartieron mensajes de reconocimiento a través de redes sociales.

El equipo está integrado por Abril, Bárbara, Danna, Enevi, Ernesto, Isabella, Martha, Raúl, Santiago, David, Iván, Hugo y Fernanda, estudiantes que representaron a México en uno de los encuentros juveniles de robótica más importantes a nivel internacional.

Gracias a su desempeño, el país logró posicionarse entre los cinco con mayor número de medallas en el FIRST Global Challenge 2026, un resultado que destaca la participación mexicana en esta competencia.

Una competencia que impulsa la ciencia y la tecnología

El FIRST Global Challenge es un encuentro internacional que convoca a estudiantes de más de 190 países con el propósito de fomentar la búsqueda de soluciones a desafíos globales mediante la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, disciplinas conocidas como STEM.

En este escenario, los jóvenes deben poner a prueba sus conocimientos, creatividad y capacidad para desarrollar soluciones tecnológicas a través de la robótica.

El triunfo de los estudiantes del Colegio Cervantes representa un motivo de orgullo para Torreón y para México, luego de una participación que dejó como resultado una medalla de oro, una de bronce y dos reconocimientos adicionales en la edición 2026 del certamen.