Claudia Sheinbaum instruye a Zoé Robledo a mejorar propuesta salarial del IMSS

# Sheinbaum pide a Zoé Robledo presentar una mejor propuesta salarial a trabajadores del IMSS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, a establecer una nueva mesa de diálogo con los trabajadores para revisar el incremento salarial, luego de que la mayoría rechazara la oferta presentada por el organismo.

La decisión de los trabajadores

La decisión se tomó después de una consulta entre la base trabajadora, en la que la mayoría votó en contra del incremento propuesto. Ante este resultado, Sheinbaum explicó que se buscará abrir una nueva ronda de negociaciones para encontrar alternativas que beneficien al personal del instituto.

Análisis de la nueva propuesta

La mandataria señaló que Zoé Robledo deberá analizar las posibilidades de mejorar la oferta, tomando en cuenta las condiciones financieras del organismo. También indicó que el proceso podría incluir una prórroga sindical para permitir que continúen las conversaciones.

Buscan atender otras demandas laborales

Sheinbaum agregó que la nueva propuesta no deberá limitarse al tema salarial, sino que también tendrá que considerar las inconformidades expresadas por los trabajadores durante sus movilizaciones.

La revisión forma parte de los esfuerzos del gobierno federal por atender las demandas del personal del IMSS mediante el diálogo entre las autoridades y la representación sindical.

La presidenta reiteró que el objetivo será encontrar soluciones viables que permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y avanzar en la atención de sus necesidades.