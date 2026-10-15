Senado aprueba nueva Ley Catastral entre críticas por posible aumento al predial

El Senado de la República aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que generó controversia por las posibles repercusiones en el pago del impuesto predial. Pese a las críticas expresadas durante la discusión, la propuesta avanzó sin cambios y fue remitida a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación y entrada en vigor.

La votación concluyó con 69 sufragios a favor, emitidos por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 32 votos en contra.

¿Qué cambios contempla la nueva Ley Catastral?

Uno de los principales puntos de desacuerdo fue la posibilidad de que las nuevas disposiciones propicien incrementos en el impuesto que pagan los propietarios de viviendas y otros inmuebles, un escenario al que sus críticos se han referido como "predialazo".

La legislación tiene como propósito establecer lineamientos y herramientas comunes para mejorar la administración de los catastros y los registros de propiedades en el país.

Entre sus principales medidas se encuentra la creación de una especie de identificador único para cada inmueble, comparable con la CURP que identifica a las personas. La intención es facilitar la identificación y el seguimiento de los bienes registrados.

También plantea fortalecer la conexión entre los catastros y el Registro Público de la Propiedad, impulsar la digitalización de trámites y avanzar en la regularización de terrenos e inmuebles cuyas construcciones o modificaciones no estén registradas oficialmente.

Con estas disposiciones, la ley busca mejorar la organización y actualización de la información relacionada con las propiedades.

¿La nueva ley provocará un aumento al predial?

La discusión sobre un posible incremento del impuesto predial fue uno de los principales cuestionamientos planteados por la oposición durante el proceso legislativo.

Aunque la aprobación de la ley no significa, por sí misma, que el impuesto vaya a aumentar automáticamente para todos los propietarios, la actualización de los registros y de los valores oficiales de los inmuebles podría tener repercusiones en el monto a pagar, dependiendo de cómo se apliquen las disposiciones correspondientes.

Esto se debe a que, si el valor catastral de una propiedad aumenta y ese valor se utiliza para calcular el impuesto, el pago del predial también podría incrementarse.

Por ello, el alcance de la reforma y sus posibles efectos económicos para los propietarios serán aspectos relevantes una vez que la legislación sea publicada y entre en vigor.

La reforma queda a la espera de su publicación

Tras recibir el respaldo mayoritario del Senado, la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación.

Mientras tanto, el debate se mantiene entre los objetivos de modernización y regularización de los registros inmobiliarios y las preocupaciones sobre un posible impacto en la economía de las familias.

La atención estará puesta en la aplicación de la nueva normativa y en determinar cómo los cambios en la información catastral podrían repercutir en las obligaciones fiscales de los propietarios.