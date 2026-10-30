Sheinbaum aclara acciones legales contra Taddei: Fiscalía debe investigar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier acción legal o eventual detención de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, corresponderá de forma exclusiva a la Fiscalía General de la República. La mandataria enfatizó que antes de tomar decisiones judiciales deben concluir las auditorías correspondientes para determinar si existen responsabilidades penales.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo se dieron en respuesta a los planteamientos del consejero electoral Arturo Castillo, quien sugirió que la fiscalía evalúe la prisión preventiva oficiosa para la exfuncionaria por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Sheinbaum llamó a la prudencia y pidió no adelantar vísperas hasta que las revisiones contables y normativas concluyan formalmente.

"¿Quién define eso? La Fiscalía, ¿no? Pero lo primero que tiene que haber es una auditoría. Y después de la auditoría, lo que se encuentre, si tiene algún asunto penal, pues que se presente a la Fiscalía y la Fiscalía tendría que hacer su propia investigación", declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

Acciones de la autoridad

La investigación surge tras señalamientos de supuestas irregularidades en las contrataciones de material electoral durante la gestión de Taddei. Reportes periodísticos señalan una aparente concentración de adjudicaciones en un grupo de empresas que funcionaban como intermediarias y subcontrataban a otras firmas para elaborar boletas y documentación. Reportajes de investigación revelaron que una red de compañías vinculadas entre sí obtuvo contrataciones por más de 850 millones de pesos en diversos organismos electorales locales en la última década.

Detalles confirmados

Frente a este escenario, la presidenta Sheinbaum propuso fortalecer las capacidades de Talleres Gráficos de México para que asuma la producción de los insumos electorales del país. La propuesta incluye modificar la estructura administrativa del organismo estatal para integrar un consejo abierto con participación universitaria, con el fin de transparentar los procesos licitatorios y reducir la dependencia de proveedores privados.

Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del órgano electoral el pasado 26 de octubre, luego de las controversias por posibles conflictos de interés en los contratos de la institución. En sus últimas declaraciones públicas, la excomisionada rechazó la existencia de empresas favorecidas y ofreció solicitar una revisión exhaustiva de las contrataciones ante la Auditoría Superior de la Federación. Por el momento, las autoridades no han emitido órdenes de aprehensión oficiales ni se reportan medidas cautelares en su contra.