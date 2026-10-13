Protesta por agua contaminada en Guadalajara genera intervención de la CNDH

# CNDH pide a Jalisco respetar derechos de manifestantes tras protesta por agua contaminada

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Jalisco a respetar los derechos humanos de las personas que participaron en una manifestación para exigir soluciones ante los problemas de calidad del agua potable en Guadalajara y municipios de la zona metropolitana.

El llamado se produjo luego de los enfrentamientos registrados el domingo 11 de octubre, cuando ciudadanos y defensores de derechos humanos se movilizaron para denunciar las condiciones del suministro de agua y demandar una respuesta inmediata de las autoridades.

CNDH señala posibles abusos durante la manifestación

De acuerdo con el organismo, durante la protesta, elementos del Escuadrón Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco habrían utilizado gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a los asistentes.

La Comisión también expresó preocupación por los reportes de presuntas detenciones arbitrarias y personas lesionadas durante los hechos, por lo que consideró necesario que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen las posibles responsabilidades conforme a la ley.

La CNDH recordó que la protesta social, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica son derechos reconocidos por la Constitución mexicana y diversos instrumentos internacionales. Asimismo, subrayó que las fuerzas de seguridad deben actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando la integridad de los participantes.

Continúa la preocupación por el agua en Guadalajara

El organismo señaló que las manifestaciones se desarrollan en medio de una crisis relacionada con la calidad del agua potable, luego de que habitantes de distintas colonias denunciaran recibir agua contaminada y expresaran preocupación por sus posibles consecuencias para la salud.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que da seguimiento a los acontecimientos, abrió un acta de investigación y dictó medidas cautelares para garantizar la atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas.

Finalmente, la CNDH ofreció su colaboración para contribuir al esclarecimiento de los hechos y reiteró que las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta pacífica sin recurrir a medidas represivas.