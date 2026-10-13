Sheinbaum propone a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 12 de octubre la designación de Lydia Antonio de la Garza como propuesta para ocupar la Embajada de México en Perú, una decisión que se produce después de varios años de distanciamiento diplomático entre ambas naciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por instrucciones de la mandataria, el nombramiento será remitido al Senado de la República para su consideración.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza?

La funcionaria cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

Su experiencia en el servicio público supera los 25 años, periodo en el que ha desempeñado diferentes responsabilidades tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en la Secretaría de Economía.

Durante su paso por esta última dependencia, estuvo a cargo de supervisar la operación de acuerdos comerciales con más de 50 países. También encabezó negociaciones institucionales vinculadas con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Su trayectoria en asuntos internacionales y comerciales forma parte de su perfil para asumir la representación diplomática mexicana en territorio peruano.

¿Por qué se distanciaron México y Perú?

Las diferencias entre ambos gobiernos se remontan a diciembre de 2022, cuando el Congreso de Perú destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien fue detenido después de intentar disolver el Poder Legislativo.

En aquel momento, el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la decisión de las autoridades peruanas y otorgó asilo político a la esposa de Castillo y a sus hijos.

La postura mexicana provocó desacuerdos entre ambas administraciones. Como consecuencia, Perú expulsó al embajador de México, mientras que el gobierno mexicano decidió retirar a su representante diplomático. Desde entonces, las relaciones quedaron a cargo de encargados de negocios.

La confrontación volvió a intensificarse en noviembre de 2025, cuando México concedió asilo a Betssy Chávez, quien había sido primera ministra durante el gobierno de Castillo. La exfuncionaria se refugió en la Embajada mexicana en Lima mientras enfrentaba un proceso judicial.

El gobierno peruano interpretó esa decisión como una intromisión en sus asuntos internos y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas el 3 de noviembre de ese año.

Un nuevo paso para fortalecer la relación bilateral

Después de un periodo de distanciamiento, ambos países anunciaron el restablecimiento de sus vínculos diplomáticos el 7 de agosto de este año.

En este contexto, la propuesta de Lydia Antonio de la Garza representa un nuevo movimiento para avanzar en la normalización de la relación entre México y Perú, aunque su nombramiento todavía deberá ser considerado por el Senado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que el Gobierno de México tiene como objetivo fortalecer los lazos con el país sudamericano y promover una relación que genere beneficios para ambas poblaciones.

De concretarse su nombramiento, Antonio de la Garza asumiría la representación mexicana en una etapa relevante para la reconstrucción de los canales diplomáticos entre los dos países.