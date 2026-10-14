Colapsa puente peatonal en Monterrey tras ser golpeado por maquinaria de Mota-Engil

Un puente peatonal ubicado sobre la avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León, colapsó durante la tarde del 13 de octubre, luego de que presuntamente fuera golpeado por maquinaria transportada por una grúa vinculada con trabajos de la empresa Mota-Engil.

El incidente quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. La estructura se encontraba a la altura de la Escuela Normal Miguel F. Martínez y, tras su caída, varios fragmentos impactaron un automóvil que transitaba por la vialidad.

Pese a los daños materiales, los primeros reportes señalaron que no hubo personas lesionadas.

Samuel García señala error operativo de la empresa

Tras lo ocurrido, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que el colapso estaría relacionado con una maniobra incorrecta de maquinaria operada por Mota-Engil, conglomerado industrial de origen portugués.

De acuerdo con el mandatario estatal, la compañía reconoció su responsabilidad en el incidente y se comprometió a cubrir los gastos necesarios para reparar el puente peatonal, además de hacerse cargo de los daños ocasionados a las personas afectadas.

García también indicó que las autoridades estatales darán seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, con el propósito de garantizar que la empresa responda por las consecuencias del accidente.

Asimismo, destacó la importancia de que las maniobras posteriores se realicen bajo las medidas de seguridad correspondientes para evitar nuevos incidentes.

Colapso no modificará los tiempos de las obras del Metro

En relación con las posibles consecuencias para los proyectos de movilidad de Nuevo León, el gobernador aseguró que la caída del puente no afectará la construcción ni las fechas previstas para la entrega de las nuevas líneas del Metro.

Según lo informado por García, los trabajos continuarán conforme al calendario establecido, mientras el Gobierno estatal supervisará que Mota-Engil cumpla con las obligaciones derivadas del incidente.

El colapso del puente peatonal generó afectaciones materiales sobre una de las principales vialidades de Monterrey y puso en el centro de la atención las maniobras de maquinaria relacionadas con las obras de infraestructura en la entidad.