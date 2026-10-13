Sinaloa será sede del primer nuevo penal anunciado por Harfuch

# Harfuch anuncia construcción de seis nuevos penales para reforzar la seguridad en México

El proyecto contempla 18 mil 480 espacios penitenciarios en seis estados del país, con tecnología de vigilancia y programas de reinserción social.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en México como parte de una estrategia para combatir la sobrecapacidad carcelaria y fortalecer la seguridad en los reclusorios estatales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario informó que los nuevos penales estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. En conjunto, tendrán una capacidad proyectada de 18 mil 480 espacios para personas privadas de la libertad.

Sinaloa tendrá el primer nuevo centro penitenciario

García Harfuch detalló que el primer penal comenzará a construirse en Sinaloa, con recursos federales y capacidad para 2 mil 40 personas, de acuerdo con la información publicada por Milenio.

El anuncio ocurre después de los enfrentamientos registrados la semana pasada en el Centro Penitenciario de Mazatlán, que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas. Mientras se concreta la nueva instalación, el centro actual cuenta con refuerzos de la Guardia Nacional y personal penitenciario federal.

Los penales contarán con tecnología de alta seguridad

El titular de Seguridad explicó que los nuevos centros incorporarán infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia y monitoreo, mecanismos de inspección y bloqueo de señales telefónicas, además de módulos diferenciados para clasificar a los internos según su perfil y nivel de riesgo.

El proyecto también contempla espacios educativos, capacitación laboral, servicios médicos y actividades deportivas, con el propósito de facilitar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

El objetivo, señaló el funcionario, es impedir que los grupos criminales continúen operando desde las cárceles y garantizar que las autoridades mantengan el control de los centros penitenciarios.

Refuerzan vigilancia y personal penitenciario

Como parte de las acciones para mejorar la seguridad, García Harfuch informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026 se realizaron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad.

Asimismo, indicó que se llevaron a cabo más de 10 mil revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios, en los que fueron asegurados más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas.

El funcionario añadió que se incorporaron mil 192 elementos al sistema penitenciario federal y se creó una Unidad de Reacción Penitenciaria para atender situaciones de riesgo y apoyar a las entidades federativas.

Finalmente, destacó que el nuevo modelo de gestión penitenciaria busca modernizar las instalaciones, profesionalizar al personal y mejorar los protocolos de vigilancia y control, con la finalidad de reducir la violencia y fortalecer la seguridad en México.