Reforma electoral plantea abrir consulta popular a partidos políticos

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentó un borrador que propone cambios relevantes en la figura de la consulta popular, entre ellos permitir la participación activa de los partidos políticos y reducir el porcentaje mínimo requerido para que los resultados sean vinculantes.

Actualmente, la Ley Federal de Consulta Popular establece que para que una consulta tenga efectos obligatorios debe participar al menos 40% del padrón electoral nacional o por entidad. La propuesta plantea disminuir ese umbral a 33% y ajustar el porcentaje en estados y municipios para que sea siempre menor al nacional.

La Comisión Presidencial busca reducir el porcentaje de participación en consultas populares.

Uno de los cambios centrales es eliminar la restricción que impide a los partidos políticos intervenir activamente en estos ejercicios. Con la modificación, podrían emitir opiniones y promover la participación ciudadana en consultas populares. En la normativa vigente, su papel se limita a contar con un representante observador en cada casilla.

El documento también amplía las restricciones para particulares, personas físicas y morales, quienes no podrían contratar espacios en medios de comunicación ni en plataformas de difusión masiva para influir en la opinión pública sobre estos ejercicios. Mientras que hoy solo se prohíbe la contratación de tiempo en radio y televisión, la reforma incorporaría también a las redes sociales.

Partidos políticos podrán participar activamente en consultas populares según la nueva propuesta.

Otro punto relevante es que el borrador abre la puerta a que modificaciones en materia electoral puedan someterse a consulta popular. En la legislación actual esto está prohibido, bajo el argumento de que las reglas del sistema electoral no deben alterarse conforme a la opinión pública del momento.

La iniciativa mantiene como temas no consultables aquellos relacionados con la restricción de derechos humanos, los principios constitucionales que definen a México como República representativa, democrática, laica y federal, así como la seguridad nacional y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la ley vigente, corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar las consultas para que tengan carácter oficial.

Se abre la posibilidad de consultar leyes electorales en México.

En entrevista con el diario El Universal, el consejero electoral Martín Faz explicó que las leyes electorales garantizan derechos político-electorales, los cuales forman parte de los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Señaló que llevar a consulta asuntos electorales implicaría poner a consideración derechos fundamentales como el de votar y ser votado, ya que los procedimientos electorales están diseñados para proteger esas garantías.

La propuesta no contempla cambios en la figura de revocación de mandato, ya que esta se rige por una legislación distinta y constituye un mecanismo diferente a la consulta popular.