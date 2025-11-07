Frustrado complot iraní contra embajadora de Israel en México

Los servicios de inteligencia de México habrían frustrado un plan orquestado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, según reportaron este jueves funcionarios estadounidenses e israelíes a la agencia de noticias Axios. El complot, presuntamente iniciado a finales de 2024 por la Fuerza Quds, la unidad de élite iraní, fue desbaratado a principios de este año por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Inteligencia mexicana neutraliza complot iraní

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel emitió un agradecimiento oficial a las fuerzas de seguridad mexicanas por desarticular lo que calificó como una "red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atentar contra la diplomática israelí, Einat Kranz-Neiger. La acción de la inteligencia de México fue crucial para evitar un incidente diplomático y de seguridad de gran envergadura.

¿Qué implica la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo?

Según la información, la operación iraní estaba siendo dirigida por un agente de la Unidad 11000 de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien había pasado varios años en la embajada de Irán en Venezuela dedicado a la tarea de reclutar agentes en toda América Latina.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, afirmó a AFP que el complot ya está "controlado y no representa una amenaza actual".

Cooperación global contra la amenaza terrorista

La frustración del atentado pone de manifiesto la amenaza persistente de actividades terroristas respaldadas por estados en la región. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, destacó la importancia de la colaboración internacional en este tipo de casos.

"La comunidad de inteligencia y seguridad israelí continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", declaró Marmorstein.

El incidente subraya el papel cada vez más activo de los servicios de inteligencia de México en la contención de amenazas internacionales. Las autoridades mexicanas lograron desmantelar la red y neutralizar los planes antes de que pudieran ejecutarse contra la embajadora de Israel en México, protegiendo la vida de la diplomática y la estabilidad de la relación bilateral.

La misión iraní ante las Naciones Unidas declinó hacer comentarios sobre las acusaciones, según reportó Times of Israel.