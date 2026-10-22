Kevin Rosas Parga presenta festival de música electrónica en Parras

# Anuncian el festival Rizoma Vineyard Music Experience en Parras de la Fuente

El evento combinará música electrónica internacional, vino y gastronomía en el viñedo Casa Náufrago, con la intención de impulsar el turismo y la economía de la región.

Parras de la Fuente, Coahuila.— Autoridades turísticas y organizadores anunciaron el festival Rizoma Vineyard Music Experience, una propuesta que reunirá música electrónica, vitivinicultura, gastronomía y naturaleza en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente.

El encuentro tendrá como sede el viñedo Casa Náufrago y está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, con actividades que buscan atraer visitantes de diferentes ciudades y fortalecer la oferta turística de la región sureste de Coahuila.

Durante la presentación, Kevin Rosas Parga, representante de Casa Náufrago y del festival, explicó que el proyecto busca conectar la música, el vino, la naturaleza y las personas a través de una experiencia inmersiva en un entorno vitivinícola.

Cartel internacional de música electrónica

El festival contempla ocho propuestas musicales, entre talentos emergentes y artistas reconocidos internacionalmente. Entre los nombres anunciados destacan:

- Tom & Collins, dúo mexicano de música electrónica

- Stavroz, agrupación originaria de Bélgica

- Viken Arman, productor y DJ francés

- Sinego, artista colombiano que fusiona sonidos electrónicos con influencias latinoamericanas

La programación está diseñada para que los asistentes disfruten de la música desde la tarde y durante la noche, aprovechando el atardecer entre los viñedos.

Actividades previas y experiencia enológica

Como parte de las actividades complementarias, los organizadores anunciaron *Rizoma Primeras Copas*, un encuentro previo en el wine bar de Casa Náufrago, ubicado en el centro de Parras, para generar una primera convivencia entre asistentes y participantes.

La propuesta busca integrar la música con la cultura del vino y la gastronomía, ofreciendo una alternativa de entretenimiento para jóvenes y visitantes interesados en experiencias diferentes.

Impulso al turismo de Coahuila

Representantes del sector turístico destacaron que este tipo de eventos contribuye a fortalecer la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y la promoción de los Pueblos Mágicos del estado.

Casa Náufrago forma parte de la Ruta Vinos y Dinos, una iniciativa que integra bodegas y atractivos turísticos de Coahuila.

Además, los organizadores contemplan opciones de transporte desde Saltillo, Monterrey y Torreón hacia Parras, así como traslados desde el centro del municipio hasta el viñedo.

Con Rizoma Vineyard Music Experience, Parras busca ampliar su oferta de eventos culturales y musicales, combinando el atractivo de sus paisajes y viñedos con propuestas internacionales de entretenimiento.