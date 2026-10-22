Vinted retira productos robados de Louis Vuitton y Sephora tras saqueos en Francia

# Productos de Louis Vuitton y Sephora aparecen en Vinted tras saqueos en Francia

Artículos de lujo y cosméticos presuntamente robados comenzaron a ofrecerse en plataformas de segunda mano; Vinted anunció medidas para retirar publicaciones sospechosas.

Productos de marcas reconocidas como Louis Vuitton, Sephora, Céline, Burberry y Rolex aparecieron en anuncios de la plataforma de compraventa Vinted, luego de los saqueos registrados durante las protestas en Francia.

La situación encendió las alertas de las autoridades francesas ante la posibilidad de que parte de los artículos sustraídos de establecimientos comerciales estuviera siendo revendida por internet.

Los disturbios del 17 de octubre afectaron tiendas de distintas marcas, incluidas firmas de lujo y comercios de cosméticos. En redes sociales comenzaron a circular publicaciones que ofrecían productos con referencias a esa fecha, lo que levantó sospechas sobre su posible procedencia.

Vinted promete retirar los anuncios sospechosos

Ante esta situación, Vinted aseguró que tomó medidas inmediatas para identificar y eliminar publicaciones posiblemente relacionadas con los saqueos, además de intensificar la vigilancia de los anuncios sospechosos.

La plataforma, de origen lituano y con Francia entre sus principales mercados, reiteró que la venta de artículos robados está estrictamente prohibida en su servicio.

Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y las fuerzas de seguridad para detectar actividades irregulares. Las cuentas que incumplan sus políticas podrían enfrentar sanciones, incluida la suspensión permanente.

Francia refuerza la vigilancia en plataformas digitales

El gobierno francés aumentó la supervisión de los sitios de compraventa en línea tras los reportes sobre la posible comercialización de mercancía robada.

Las autoridades buscan que las plataformas detecten y retiren los anuncios relacionados con los saqueos, así como que colaboren en la identificación de los responsables.

El caso representa un nuevo desafío para los comercios afectados por los disturbios, que, además de enfrentar daños en sus establecimientos, deben vigilar que sus productos no sean comercializados ilegalmente en internet.

Mientras continúan las medidas de supervisión, Vinted mantiene su compromiso de retirar las publicaciones sospechosas y actuar contra las cuentas que infrinjan sus reglas.