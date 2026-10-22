OMS investiga el primer caso humano del virus Shamonda en Francia

# Virus Shamonda: OMS investiga el primer caso humano registrado en Francia

El virus, identificado anteriormente en animales, fue detectado en un paciente con el sistema inmunitario debilitado que falleció a principios de octubre. Las autoridades sanitarias investigan el contagio y descartan, por ahora, un riesgo para la población general.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene comunicación con las autoridades francesas tras confirmarse el primer caso humano documentado del virus Shamonda, un patógeno que hasta ahora se había identificado principalmente en animales.

El caso fue registrado en Francia, donde un hombre que recibía tratamiento por una enfermedad grave y presentaba una inmunodepresión severa falleció a principios de octubre. Los especialistas investigan si el virus contribuyó a su muerte y cómo ocurrió la infección.

De acuerdo con las autoridades sanitarias francesas, hasta el momento no se ha identificado un riesgo para la salud pública de la población general.

¿Qué es el virus Shamonda?

El Shamonda pertenece a la familia de los orthobunyavirus y fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960.

El patógeno afecta principalmente al ganado bovino y también se ha detectado en ovejas, cabras y otros animales. Su transmisión conocida ocurre mediante la picadura de pequeños insectos voladores del género *Culicoides*, conocidos como jejenes.

Durante 2026, el virus fue identificado por primera vez en explotaciones ganaderas de Europa, incluida Francia, lo que llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia sanitaria.

¿Cuáles son los síntomas del virus Shamonda?

Hasta ahora, no existe una lista confirmada de síntomas en seres humanos, debido a que el caso francés representa la primera infección humana documentada.

En animales, particularmente en el ganado bovino, se han observado manifestaciones como:

- Fiebre

- Diarrea

- Debilidad

- Pérdida del apetito

- Disminución de la producción de leche

Los especialistas advierten que estos síntomas no necesariamente serán los mismos en las personas.

En el caso detectado en Francia, el paciente presentaba una enfermedad grave que comprometía sus defensas inmunológicas. Las investigaciones también buscan determinar la relación entre la infección y las complicaciones cerebrales que presentó antes de fallecer.

OMS investiga cómo ocurrió el contagio

La OMS y las autoridades francesas trabajan para esclarecer el origen de la infección, identificar la posible vía de transmisión y evaluar las implicaciones para la salud pública.

Una de las hipótesis es que el hombre contrajo el virus tras la picadura de un jején infectado en el este de Francia, una zona donde se había detectado circulación del patógeno entre animales durante la primavera y el verano.

Por tratarse de un caso excepcional, los expertos continúan con las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas para comprender mejor el comportamiento del virus en humanos.

Por ahora, las autoridades sanitarias señalan que no se ha identificado un riesgo para la población general, aunque mantendrán la vigilancia mientras se obtiene más información sobre este primer caso.