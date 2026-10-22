Guerrero recibe 128 casas del programa de Vivienda para el Bienestar

# Sheinbaum reporta más de 89 mil viviendas asignadas; entregarán 128 casas del Bienestar en Guerrero

Fuente: información publicada por Vanguardia y reportes relacionados del programa federal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre los avances del programa Vivienda para el Bienestar, que busca facilitar el acceso a una casa digna para millones de familias mexicanas. En Guerrero, se anunció la entrega de 128 viviendas en el municipio de Iguala, como parte de esta estrategia federal.

Entregarán 128 viviendas en Iguala

La entrega se realizará en el fraccionamiento Infonavit Los Naranjos, un desarrollo habitacional que contempla un total de 672 viviendas. Durante el anuncio, Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, destacó los avances en la colocación de casas y el objetivo de beneficiar a trabajadores y familias que buscan adquirir un patrimonio propio.

También informó que 40 maestras de guarderías infantiles lograron adquirir una vivienda en este conjunto habitacional.

¿Cuántas viviendas contempla el programa en Guerrero?

La meta de Vivienda para el Bienestar en Guerrero es de 50 mil 890 viviendas, distribuidas entre tres instituciones:

- Conavi: 35 mil viviendas

- Infonavit: 12 mil viviendas como meta del instituto

- Fovissste: 3 mil 890 viviendas

De acuerdo con los reportes, el programa registra un avance del 26 % en la entidad. En el caso del Infonavit, alrededor de 4 mil 400 viviendas ya estaban en construcción, con la previsión de incorporar otras mil 600.

Sheinbaum reporta más de 89 mil viviendas asignadas en México

A nivel nacional, el gobierno federal reportó que el programa cuenta con 667 mil viviendas contratadas en 766 proyectos, de las cuales 277 mil ya se encuentran en construcción y 89 mil han sido asignadas o colocadas.

La meta sexenal contempla construir 1.8 millones de viviendas nuevas y beneficiar, junto con otras acciones de mejoramiento y regularización, a aproximadamente 12 millones de familias mexicanas.

La estrategia busca ampliar el acceso a una vivienda digna, principalmente para sectores de la población con menores ingresos, mediante la coordinación del gobierno federal, los estados y los municipios.