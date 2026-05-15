Elianis Morejón desapareció en Tapachula: familiares buscan respuestas

Familiares buscan en sur de México a migrantes desaparecidos en ruta marítima hacia Estados Unidos.

La víspera de la Navidad de 2024, la joven cubana Elianis Caridad Morejón Pérez le dijo a su madre por teléfono que le habían colocado un chaleco salvavidas y que se disponía a abordar una lancha para seguir por mar desde el sur de México hacia Estados Unidos.

Esa fue la última comunicación que mantuvo desde el pueblo San José El Hueyate en el sureño estado de Chiapas, uno de los puntos de la ruta marítima considerada una de las más peligrosas usadas por los traficantes y donde la joven desapareció junto a otros 39 migrantes de Cuba, Honduras y Ecuador.

Este mes su madre, Isis Pérez, llegó a ese mismo poblado cerca de la frontera con Guatemala para realizar tareas de búsqueda junto a otros familiares de los desaparecidos.

Los familiares recorrieron el muelle de San José El Hueyate, una pequeña comunidad pesquera y turística de apenas 953 habitantes con casas de hormigón, techos de palma y calles sin pavimentar. Subieron a una lancha para navegar por la costa del Pacífico y preguntaron a comerciantes y residentes por pistas sobre sus familiares. Nadie pudo darles información, pero muchos pobladores sí recordaron que antes de que Donald Trump asumiera su segundo mandato se veían vehículos cargados de migrantes que luego eran llevados en lanchas por el mar.

Ese flujo migratorio se desplomó el año pasado cuando Estados Unidos empezó con las detenciones de migrantes en su territorio y las deportaciones a sus países de origen o a terceras naciones.

Los familiares, que llegaron a Chiapas apoyados por la Red Regional de Familias Migrantes, también recorrieron albergues, centros penitenciarios y plazas públicas en la frontera con Guatemala, una zona que se disputan los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.