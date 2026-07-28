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Pensión del Bienestar: ¿Cómo saber si ya llegó el pago?

Cómo retirar tu dinero de la Pensión del Bienestar

Por Staff / La Voz - 28 julio, 2026 - 10:35 a.m.
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      La Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, diseñado para ofrecer apoyo económico a las personas mayores de 65 años en las 32 entidades del país. Este 2026, el monto bimestral asciende a 6,400 pesos, que se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar.

      Los beneficiarios pueden retirar su dinero en ventanilla o en cajeros automáticos del Banco del Bienestar, así como consultar su saldo de diferentes formas. A continuación, te explicamos los métodos más sencillos para confirmar si tu depósito ya fue realizado.

      Métodos para consultar tu depósito del Bienestar

      El Gobierno de México ha implementado diversas herramientas digitales y presenciales para que los adultos mayores puedan verificar el depósito de su pensión sin complicaciones.

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