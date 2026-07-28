Pensión del Bienestar: ¿Cómo saber si ya llegó el pago?

La Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, diseñado para ofrecer apoyo económico a las personas mayores de 65 años en las 32 entidades del país. Este 2026, el monto bimestral asciende a 6,400 pesos, que se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar.

Los beneficiarios pueden retirar su dinero en ventanilla o en cajeros automáticos del Banco del Bienestar, así como consultar su saldo de diferentes formas. A continuación, te explicamos los métodos más sencillos para confirmar si tu depósito ya fue realizado.

Métodos para consultar tu depósito del Bienestar

El Gobierno de México ha implementado diversas herramientas digitales y presenciales para que los adultos mayores puedan verificar el depósito de su pensión sin complicaciones.