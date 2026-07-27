Claudia Sheinbaum desmiente video de amenazas a David Monreal

Claudia Sheinbaum negó que sea real el video que se viralizó con supuestas amenazas al gobernador de Zacatecas, David Monreal.

“No sé si llamarle montaje, pero no es un video real… eso fue lo que se nos informó en el Gabinete…”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de julio de 2026, respaldada por el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch, la presidenta de México aseguró que desde el primer momento se consideró un montaje.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el video?

En ese sentido, Claudia Sheinbaum explicó que las imágenes no coincidían con el audio, lo que evidenciaba manipulación, y reiteró que el material no corresponde a un mensaje auténtico del crimen organizado contra David Monreal.

Detalles sobre la investigación del video

Sheinbaum dijo que se investiga el video de supuestas amenazas a David Monreal, a pesar de que se considera no real y que hay inconsistencias en el audio y video del mismo.

La presidenta señaló que “habría que ver quién publicó el video manipulado y los motivos para hacerlo.