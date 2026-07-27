Laurent Nunez informa sobre incendio forestal en Francia

Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55 mil personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220 mil el total de los que han tenido que abandonar sus hogares solo en una región, mientras las llamas avanzan por la región vinícola y se acercan a la ciudad de Burdeos. En la vecina España, las autoridades supervisaban sus propias órdenes de evacuación en la costa este del país.

Los vientos cambiantes con ráfagas y las condiciones áridas complicaban el enorme esfuerzo por limitar la propagación del enorme incendio, que arde fuera de control desde mediados de semana en la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos. Las autoridades emitieron durante la noche órdenes de evacuación para cinco localidades más al suroeste de la histórica ciudad.

"La situación sigue siendo muy desfavorable", declaró el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, tras lo que describió como "otra noche difícil" para los equipos de bomberos que luchan día y noche contra el incendio que ha quemado una zona cuatro veces el tamaño de París.

"El incendio se volvió de nuevo extremadamente virulento e impredecible, generando sus propios vientos y avanzando de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos", publicó Nunez, el ministro del Interior, en X. "Se calmó hacia el final de la noche", añadió.

El Papa pide oraciones por las víctimas

Al final de su oración del Ángelus del domingo, el papa León XIV hizo referencia a "los devastadores incendios forestales" en Francia y España. "Expreso mi solidaridad e invito a todos a rezar por los afectados y por el trabajo de los equipos de rescate", dijo.

La zona que se ha quemado, gran parte de ella pinares y matorrales convertidos en yesca seca por sucesivas olas de calor este año, ha crecido inexorablemente, y la mañana del domingo abarcaba unas 42 mil hectáreas, indicó la prefectura de Gironda. Eso es siete veces el área de la isla de Manhattan y cuatro veces el tamaño de París.