Contradicción entre México e Israel por Supuesto Atentado a Embajadora

El gobierno de México se desmarcó este viernes de los reportes internacionales que indicaban que la inteligencia mexicana había frustrado un supuesto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitieron un comunicado conjunto en el que afirman no contar con reporte alguno sobre el supuesto plan para atentar contra la vida de la diplomática.

Contradicción con reportes de Israel

¿Cómo reaccionan Israel e Irán ante las acusaciones?

La postura oficial de la Federación mexicana contradice directamente la información divulgada horas antes por la representación de Israel en México. La embajada israelí había emitido un agradecimiento público a los servicios de seguridad y de inteligencia mexicanos por supuestamente neutralizar intenciones terroristas, presuntamente dirigidas por Irán, contra la embajadora Einat Kranz-Neiger.

La declaración de las autoridades mexicanas siembra dudas sobre la naturaleza y veracidad del supuesto complot, que había sido reportado por agencias y medios internacionales, citando a funcionarios estadounidenses e israelíes. La negativa del gobierno mexicano a confirmar la existencia de cualquier amenaza o investigación de este tipo contrasta con el agradecimiento expreso del país afectado.

Embajada de Irán niega rotundamente la acusación

A la par de la negativa de México, la Embajada de Irán en México también rechazó categóricamente los señalamientos de haber planeado un ataque. La representación diplomática iraní calificó el reporte como un "invento mediático" y una "gran mentira" cuyo objetivo es "dañar las relaciones amistosas e históricas" entre México e Irán.

El cruce de declaraciones entre las tres naciones —Israel agradeciendo, mientras México e Irán niegan los hechos— crea una significativa controversia en materia de seguridad nacional y relaciones internacionales. La SRE concluyó su comunicado reiterando su compromiso de mantener una comunicación abierta y fluida con todas las misiones diplomáticas acreditadas en el país, sin ofrecer detalles adicionales sobre si se lleva a cabo alguna investigación de bajo perfil.