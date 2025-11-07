Procesan a Uriel "N", acusado de acosar a Claudia Sheinbaum y a dos mujeres más

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel "N", el hombre que acosó a tres mujeres —entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum— por el delito de abuso sexual. La resolución judicial se dictó por la denuncia presentada por una víctima anónima, no por el caso de la mandataria.

El sujeto, de 33 años, fue detenido la noche del 4 de noviembre en el callejón Condesa, entre Tacuba y 5 de Mayo, después de que una joven de 25 años denunciara haber sido agredida sexualmente. Tras su arresto, fue presentado este 7 de noviembre ante un juez en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicados en la calle Doctor Lavista.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la captura se realizó luego de que la víctima describiera al agresor, lo que permitió su localización y detención sobre Paseo de la Condesa. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el mismo hombre también estuvo involucrado en el acoso a una tercera mujer y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ese mismo día en el Centro Histórico.

El episodio con la mandataria quedó grabado en video y se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cuando el agresor se acerca a Sheinbaum afuera de Palacio Nacional, la abraza sin su consentimiento y le realiza tocamientos indebidos. Personal de seguridad intervino de inmediato, evitando que se repitiera el contacto.

En su conferencia del 5 de noviembre, la presidenta confirmó que presentó una denuncia por el incidente y relató que el individuo se encontraba en estado de ebriedad al momento del ataque. Afirmó también que el suceso ocurrió mientras caminaba hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP) para acudir a un evento.

Uriel "N" permanecerá en prisión preventiva justificada, y el juez otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.