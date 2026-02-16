Convocan a primera reunión therian en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México se convertirá en el escenario de un fenómeno social y cultural sin precedentes en el país con la convocatoria de la primera reunión oficial de la comunidad Therian en territorio mexicano. Este movimiento, que ha ganado una visibilidad considerable a través de plataformas digitales y redes sociales, agrupa a individuos que se identifican profundamente con animales no humanos, ya sea a nivel espiritual, psicológico o mediante la adopción de comportamientos y estéticas que emulan a diversas especies de la fauna silvestre.

¿Qué busca la reunión de la comunidad Therian?

El encuentro programado en las instalaciones de la máxima casa de estudios busca establecer un espacio seguro de diálogo y reconocimiento para una subcultura que hasta hace poco permanecía mayoritariamente en el ámbito virtual. Los organizadores del evento han enfatizado que la intención principal es fomentar la comprensión y el respeto mutuo, alejándose de los estigmas y prejuicios que suelen rodear a este tipo de identidades alternativas. Durante la jornada, se prevé que los asistentes compartan experiencias personales sobre su conexión con la naturaleza y la forma en que integran su identidad Therian en su vida cotidiana dentro de una sociedad urbana.

Impacto en la comunidad universitaria

La llegada de este colectivo al espacio público mexicano representa un nuevo reto para el análisis de las dinámicas sociales contemporáneas, especialmente en lo que respecta a la diversidad de expresiones de identidad en la juventud actual. Especialistas en sociología y psicología han comenzado a observar con interés cómo estos grupos utilizan la simbología animal para construir comunidades de apoyo y resistencia frente a las normas convencionales de comportamiento. Mientras tanto, la comunidad universitaria se prepara para recibir esta manifestación con una mezcla de curiosidad y apertura, marcando un hito en la historia de las subculturas urbanas que encuentran en los recintos académicos un lugar de libre expresión.