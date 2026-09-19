Simulacro nacional 2026: alerta sísmica en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — La Coordinación Nacional de Protección Civil activará el protocolo de emisión de la alerta sísmica a través de telefonía móvil durante la ejecución del Simulacro Nacional 2026 programado para este 19 de septiembre.

El ensayo preventivo incluirá el envío masivo de un mensaje de texto tipo Cell Broadcast a los dispositivos móviles activos en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. La notificación sonora se escuchará con un tono distintivo de emergencia, acompañado por la vibración del teléfono y el despliegue del texto informativo en pantalla sin costo para los usuarios.

De acuerdo con las autoridades federales, la prueba técnica busca evaluar la eficacia del sistema de difusión celular ante emergencias reales y verificar la cobertura de las redes de telecomunicaciones. La población no requiere descargar ninguna aplicación previa ni disponer de saldo o conexión a internet para recibir la señal de advertencia en sus aparatos telefónicos.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantener la calma al momento de la activación del sonido de prueba y participar de manera ordenada en la evacuación de inmuebles y puntos de reunión previamente asignados. La medida forma parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta comunitaria en el país.