Grupo Simsa se deslinda de la incautación de hidrocarburo ilícito en México

CIUDAD DE MÉXICO — La corporación empresarial Grupo Simsa rechazó categóricamente cualquier vínculo o propiedad sobre el cargamento de 59 millones de litros de hidrocarburo de procedencia ilícita que fue asegurado recientemente por las autoridades federales en una estación marítima del país.

A través de un comunicado institucional, la compañía desmintió las versiones periodísticas y los señalamientos que la relacionaban con la posesión, transporte o comercialización del volumen de combustible incautado. La empresa aclaró que sus operaciones se apegan de manera rigurosa al marco legal vigente en la industria energética y que no cuenta con participación en las instalaciones ni en los permisos aduanales vinculados con dicho decomiso.

Acciones de la autoridad

El deslinde público del consorcio ocurre luego de los operativos coordinados por elementos de las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República, en los cuales se ejecutó una de las incautaciones de hidrocarburo robado más cuantiosas registradas en el territorio nacional. Las investigaciones del gabinete de seguridad federal se centran en identificar la estructura operativa y las cadenas de distribución de los grupos delictivos dedicados al tráfico de combustible.

Grupo Simsa reiteró su disposición para colaborar con las instancias judiciales y reguladoras en caso de ser requerido, a fin de esclarecer los hechos y desligar totalmente su marca de las indagatorias. Por su parte, la fiscalía mantiene bajo resguardo el producto asegurado mientras continúan los dictámenes periciales para deslindar las responsabilidades penales correspondientes.