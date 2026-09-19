Revelan patrimonio de ex titular de Marina; reporta créditos por 6.3 mdp

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo pública la declaración patrimonial del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, revelando el reporte de dos créditos hipotecarios que suman un adeudo de aproximadamente 6.3 millones de pesos, así como ingresos netos anuales por dos millones de pesos.

La desclasificación del documento ocurre en el marco de la apertura de expedientes de mandos navales aprobada por la dependencia federal. De acuerdo con el desglose del patrimonio presentado bajo protesta de decir verdad, el almirante en retiro no reportó bienes inmuebles a su nombre dentro del registro público, figurando únicamente como vehículo de su propiedad una camioneta adquirida mediante crédito comercial por un valor cercano a los 285 mil pesos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hace pública la declaración patrimonial del exsecretario de Marina.

En el apartado de ingresos y pasivos, la declaración especifica que los compromisos financieros de mayor cuantía corresponden a los financiamientos hipotecarios vigentes, sin registrar participaciones accionarias en empresas, sociedades comerciales ni representaciones privadas. La difusión de los datos se produce luego de que la Presidencia de la República aclarara que el exfuncionario no enfrenta carpetas de investigación ni se encuentra prófugo, tras las solicitudes planteadas por defensas particulares para citarlo en calidad de testigo en expedientes judiciales independientes.

Ojeda Durán reporta un adeudo de 6.3 millones de pesos en créditos hipotecarios.

La publicación de estos registros forma parte de los acuerdos institucionales para Transparentar el estado patrimonial de los exservidores públicos que concluyeron su gestión en la administración pública federal, garantizando el libre acceso de la ciudadanía a los portales gubernamentales de rendición de cuentas.