Claudia Tacoronte: su padre exige justicia tras feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO — El padre de Claudia Tacoronte acudió al sitio exacto donde su hija perdió la vida para rendirle homenaje y reiterar su exigencia de justicia ante las autoridades ministeriales encargadas del caso.

Durante la visita al lugar, el familiar colocó flores y veladoras en memoria de la joven, en un acto privado en el que estuvo acompañado por personas cercanas y representantes de colectivos de apoyo a víctimas. El padre de la víctima expresó el dolor por la pérdida de su hija y manifestó que mantendrá el seguimiento puntual de las etapas procesales del juicio para asegurar que el presunto responsable reciba la máxima sanción penal.

Homenaje a Claudia Tacoronte

La presencia de los familiares en el lugar del hallazgo se dio a la par de los avances en las investigaciones coordinadas por la fiscalía capitalina, la cual busca obtener una condena severa contra el sujeto detenido e imputado por el delito de feminicidio. La familia insistió en la importancia de que las instituciones judiciales actúen con celeridad y apego al debido proceso.

Apoyo a la familia de Claudia Tacoronte

El caso de Claudia Tacoronte continúa generando solidaridad y atención ciudadana en la capital, donde organizaciones de la sociedad civil han reiterado su respaldo a la familia durante el desarrollo de las audiencias e indagatorias complementarias.