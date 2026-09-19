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Nación

Claudia Tacoronte: su padre exige justicia tras feminicidio

La familia de Claudia Tacoronte mantiene un seguimiento de las etapas procesales del juicio por feminicidio.

Por Staff / La Voz - 19 septiembre, 2026 - 10:14 a.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO — El padre de Claudia Tacoronte acudió al sitio exacto donde su hija perdió la vida para rendirle homenaje y reiterar su exigencia de justicia ante las autoridades ministeriales encargadas del caso.

      Durante la visita al lugar, el familiar colocó flores y veladoras en memoria de la joven, en un acto privado en el que estuvo acompañado por personas cercanas y representantes de colectivos de apoyo a víctimas. El padre de la víctima expresó el dolor por la pérdida de su hija y manifestó que mantendrá el seguimiento puntual de las etapas procesales del juicio para asegurar que el presunto responsable reciba la máxima sanción penal.

      Homenaje a Claudia Tacoronte

      La presencia de los familiares en el lugar del hallazgo se dio a la par de los avances en las investigaciones coordinadas por la fiscalía capitalina, la cual busca obtener una condena severa contra el sujeto detenido e imputado por el delito de feminicidio. La familia insistió en la importancia de que las instituciones judiciales actúen con celeridad y apego al debido proceso.

      Apoyo a la familia de Claudia Tacoronte

      El caso de Claudia Tacoronte continúa generando solidaridad y atención ciudadana en la capital, donde organizaciones de la sociedad civil han reiterado su respaldo a la familia durante el desarrollo de las audiencias e indagatorias complementarias.

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