Chiapas: diez funcionarios detenidos por tortura en operativo policial

La difusión de videos que presuntamente muestran actos de tortura cometidos por agentes de seguridad en Chiapas ha provocado indignación social y una rápida reacción de las autoridades estatales. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de diez funcionarios presuntamente involucrados en los hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, un caso que ha reabierto el debate sobre el abuso de poder y los derechos humanos en México.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería, muestran a varios hombres armados sometiendo a dos detenidos durante un operativo. De acuerdo con los reportes iniciales, los agentes habrían utilizado métodos violentos para obtener información, incluyendo presuntas asfixias con bolsas de plástico, una práctica que organizaciones civiles han denunciado históricamente como una forma de tortura.

Acciones de la autoridad

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las detenciones incluyen a policías y otros servidores públicos que podrían haber participado directa o indirectamente en el operativo. Además, señaló que la investigación continúa y no se descartan más arrestos si se identifican nuevos responsables.

El caso tomó fuerza después de que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, exigiera esclarecer los hechos y sancionar cualquier abuso de autoridad. El mandatario aseguró públicamente que no debe haber impunidad si se comprueba que funcionarios estatales vulneraron derechos fundamentales durante procedimientos policiales.

INCREÍBLE!

Policía de Chiapas tortura a presunto delincuente. El propio comandante regional, Enrique Reyes participa activamente.

México es un Estado Autoritario.

Represión a manifestantes y ahora esto.https://t.co/ZqYC8mBkE5 https://t.co/jp1lb7vcf8 — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) May 21, 2026

Detalles confirmados

Más allá de las detenciones, el incidente ha despertado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten que este tipo de prácticas no son hechos aislados. Diversas organizaciones han señalado durante años denuncias de uso excesivo de la fuerza en la entidad, especialmente durante operativos de seguridad y detenciones relacionadas con el crimen organizado.

La pregunta que surge ahora es si este caso marcará un precedente real en el combate a la impunidad institucional o si terminará sumándose a una larga lista de investigaciones sin consecuencias profundas. Mientras las autoridades avanzan en las pesquisas, la opinión pública sigue observando de cerca un episodio que pone nuevamente en tela de juicio los límites de la actuación policial en el país.